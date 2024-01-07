Широков о стадионах с крышей: «ЦСКА, «Спартак» строили новые арены – чего не позаботились? Это плюс 10-15 процентов к стоимости, они бы окупились» 

– Не удивляет, что в таких климатических условиях только «Зенит» обладает опцией в виде крыши? – Когда мы строили стадионы к 2018 году, почему этот момент никто не предусмотрел? Как говорят, это плюс 10-15 процентов к стоимости стадиона.