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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Широков о стадионах с крышей: «ЦСКА, «Спартак» строили новые арены – чего не позаботились? Это плюс 10-15 процентов к стоимости, они бы окупились» 

Широков о стадионах с крышей: «ЦСКА, «Спартак» строили новые арены – чего не позаботились? Это плюс 10-15 процентов к стоимости, они бы окупились» 

– Не удивляет, что в таких климатических условиях только «Зенит» обладает опцией в виде крыши? – Когда мы строили стадионы к 2018 году, почему этот момент никто не предусмотрел? Как говорят, это плюс 10-15 процентов к стоимости стадиона.

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