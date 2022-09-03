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Музыкант Виктор Дробыш защитил артистов, высказав, что «многие звезды уехали просто отдохнуть»

Музыкант Виктор Дробыш защитил артистов, высказав, что «многие звезды уехали просто отдохнуть»

Музыкант, композитор, продюсер, заслуженный артист РФ Виктор Дробыш защитил артистов, высказав, что "многие звезды уехали просто отдохнуть".

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