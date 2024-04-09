Спасают брак как могут: Кэмерон Диаз с мужем начали совместно посещать психотерапевта

Актриса решила испробовать новый способ урегулирования своих проблем. Кэмерон Диас борется за сохранение своего брака LEGION-MEDIAКэмерон Диаз и ее законный супруг Бенджи Мэдден всегда уверяли, что они безумно счастливы вместе и в их браке нет никаких проблем.
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