«Коммерсантъ» узнал подробности прений по делу Стрелкова в Мосгорсуде

В двух своих постах, опубликованных в Telegram, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) высказал экстремистские суждения по поводу Крыма и снабжения двух донецких полков, заявил в суде прокурор-обвинитель по делу, выяснил «Коммерсантъ».
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