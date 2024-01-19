«Коммерсантъ» узнал подробности прений по делу Стрелкова в Мосгорсуде

В двух своих постах, опубликованных в Telegram, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) высказал экстремистские суждения по поводу Крыма и снабжения двух донецких полков, заявил в суде прокурор-обвинитель по делу, выяснил «Коммерсантъ».