Автопилоты в ударе

Машины рейтинг-теста: испытания систем автоторможения и адаптивных круиз-контролей Потянулся за телефоном, отвлекся на регулировку температуры, поднимаешь глаза — и предательские стоп-сигналы въезжают в капот твоей машины.
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