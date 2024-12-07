Роскомнадзор потребовал у видеосервисов ограничить доступ к фильму «Руки вверх!»

Российская поп-группа «Руки вверх!» вновь попала в центр внимания после того, как Роскомнадзор разослал требование четырём онлайн-кинотеатрам удалить фонограммы песен из нового биографического фильма о музыкантах.
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