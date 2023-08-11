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Глава Международного паралимпийского комитета: «На генассамблее будет обсуждаться членство комитетов России и Беларуси. Пока сохраняется статус-кво»

С 28 по 30 сентября в Бахрейне пройдет генеральная ассамблея МПК. Ожидается, что там примут решение о возможном участии россиян и белорусов в Паралимпиаде, которая пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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