Мирослава Бердник: Русофобка Алена Мурашко гордится своим поступком

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: Русофобка Алена Мурашко, из-за которой из киевского такси BOLT уволили русскоязычного таксиста, гордится своим поступком и пишет в своих социальных сетях, что она «амбассадор украинскої мови».
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