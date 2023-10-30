Мирослава Бердник: Русофобка Алена Мурашко гордится своим поступком

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: Русофобка Алена Мурашко, из-за которой из киевского такси BOLT уволили русскоязычного таксиста, гордится своим поступком и пишет в своих социальных сетях, что она «амбассадор украинскої мови».