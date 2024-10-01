Кибет янында чәчәк сатып утыручы әбине зур гәүдәле ир-ат кыйнап киткән

Ульяновскида 22 сентябрьдә шаккатыргыч вакыйга булган. Әмма бу турыда 28е көнне генә хәбәр таралган. Шәһәрнең бер супермаркеты яныннан узып барганда, зур гына гәүдәле ир-ат, кинәт кенә, чәчәк сатучы әбине күреп алган.
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