Как выглядел досуг первых лиц в СССР. Рыбалка и охота Хрущева и Брежнева на архивном видео

Сталин не придавал большого значения охоте, считая ее просто тратой временни, в то время как Брежнев, Хрущев и другие высокопоставленные представители советской партийной элиты видели в поездках на природу отличную возможность для укрепления своих международных связей.
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