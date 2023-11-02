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Как выглядел досуг первых лиц в СССР. Рыбалка и охота Хрущева и Брежнева на архивном видео

Как выглядел досуг первых лиц в СССР. Рыбалка и охота Хрущева и Брежнева на архивном видео

Сталин не придавал большого значения охоте, считая ее просто тратой временни, в то время как Брежнев, Хрущев и другие высокопоставленные представители советской партийной элиты видели в поездках на природу отличную возможность для укрепления своих международных связей.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Живодёры, убивать беззащитных животных ради забавы.
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2 д.
Элеонора Коган
Хорошо поразвлекались наши &quot;государи-императоры&quot;.
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2 д.
ГМ
Георгий Михалев
Обычные алкаши.
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1 д.

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