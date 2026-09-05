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Бетторы БЕТСИТИ склоняются к победе «Зенита» в матче с ЦСКА

5 сентября в матче 7-го тура РПЛ встретятся «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 16:30 мск.

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