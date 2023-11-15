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Для Байдена потеря Тайваня страшнее поражения на Украине – Золотарев

Для Байдена потеря Тайваня страшнее поражения на Украине – Золотарев

Команда президента США Джо Байдена пополняется поборниками концепции поворота к Азии. Об этом в эфире канала «UkrLife» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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