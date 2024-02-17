Правительство Эквадора отзывает решение о передаче военной техники советского образца США

Обращающие на себя внимание новости приходят из Эквадора. Правительственные чиновники этого латиноамериканского государства говорят о том, что они отозвали своё решение об отправке техники советского образца в США.
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