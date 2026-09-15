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Седой, убитый горем Козловский на кладбище: появились первые кадры исторической драмы «Голицын»

Седой, убитый горем Козловский на кладбище: появились первые кадры исторической драмы «Голицын»

Создатели сериала показали фото со съемочной площадки в Дагестане. Данила Козловский в сериале «Голицын» Wink/Иви/телеканал «Россия»Создатели масштабного исторического сериала «Голицын» поделились эксклюзивными кадрами со съемочной площадки и подвели итоги южной экспедиции.

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