Седой, убитый горем Козловский на кладбище: появились первые кадры исторической драмы «Голицын»

Создатели сериала показали фото со съемочной площадки в Дагестане. Данила Козловский в сериале «Голицын» Wink/Иви/телеканал «Россия»Создатели масштабного исторического сериала «Голицын» поделились эксклюзивными кадрами со съемочной площадки и подвели итоги южной экспедиции.
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