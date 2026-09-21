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Царьград

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Тайвань пересмотрел строительные нормы после землетрясения 1999 года

Тайвань пересмотрел строительные нормы после землетрясения 1999 года

21 сентября 1999 года центральную часть Тайваня потрясло землетрясение магнитудой 7,6. Ужасное событие унесло жизни 2415 человек и оставило без крова около 100 тысяч жителей.

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