Bloomberg: Байден встревожен протестами у домов чиновников его администрации

Пропалестинские протесты и демонстрации, которые проводятся и возле домов высокопоставленных чиновников администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, служат поводом для тревоги главы американского государства.
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