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Калуга-поиск

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10 июля в Калужской области сбили 11 беспилотников

10 июля в Калужской области сбили 11 беспилотников

10 июля Калужская область подверглась атаке беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. В пятницу днём силы ПВО уничтожили 11 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Перемышльского, Хвастовичского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

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