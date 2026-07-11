10 июля в Калужской области сбили 11 беспилотников

10 июля Калужская область подверглась атаке беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. В пятницу днём силы ПВО уничтожили 11 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Перемышльского, Хвастовичского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.
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