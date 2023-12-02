Никаких тайных переговоров Россия и Украина не ведут, об этом не может быть и речи. Такое заявление сделал в беседе с «Лентой.
Депутат Швыткин: никаких тайных переговоров с Украиной нет и быть не может
Комментарии
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Vladimir Starovoytov
азовцев не "выпустили", но обменяли на пленных солдат РФ. Тебя почему от спасения жизней наши родных так корежит?
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1 час.
Владимир Соловьев
ДЕПУТАТ, ЭТО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНА ВО ВЛАСТИ. НАДО ПОКАЗЫВАТЬ СВОЮ ПОЛЕЗНУЮ РАБОТУ В СВОЁМ РЕГИОНЕ И ДЛЯ РЕГИОНА, А НЕ РИСОВАТЬСЯ В СМИ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ.
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1 час.
СХ
Сергей Хоружик
Капслокер-это такой незнайко,который не знает,что писать надо не заглавными буквами,а нажать клавишу капслок на клавиатуре и писать нормально.
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33 мин.
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