Депутат Швыткин: никаких тайных переговоров с Украиной нет и быть не может

VS Vladimir Starovoytov азовцев не "выпустили", но обменяли на пленных солдат РФ. Тебя почему от спасения жизней наши родных так корежит?

Владимир Соловьев ДЕПУТАТ, ЭТО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНА ВО ВЛАСТИ. НАДО ПОКАЗЫВАТЬ СВОЮ ПОЛЕЗНУЮ РАБОТУ В СВОЁМ РЕГИОНЕ И ДЛЯ РЕГИОНА, А НЕ РИСОВАТЬСЯ В СМИ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ.