Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Как в КГБ учили пить и не пьянеть

Портрет советского разведчика в массовом сознании оброс густыми мифами. Там и таблетки, позволяющие выпить литр водки и не моргнуть глазом, и таинственные лаборатории на Лубянке, где эти средства синтезировали.

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