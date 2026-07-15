Как в КГБ учили пить и не пьянеть

Портрет советского разведчика в массовом сознании оброс густыми мифами. Там и таблетки, позволяющие выпить литр водки и не моргнуть глазом, и таинственные лаборатории на Лубянке, где эти средства синтезировали.
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