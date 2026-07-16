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Названы причины роста числа обращений ФНС о банкротстве

Названы причины роста числа обращений ФНС о банкротстве

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Рост числа обращений Федеральной налоговой службы в арбитражные суды с заявлениями о банкротстве должников перед бюджетом связан с несколькими экономическими и законодательными факторами.

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