Пермский край очень богат. В нем может быть все: высокие горы и чистые реки, каньоны, пещеры, бескрайние леса, непроходимые болота, вкусные родники, не говоря уже о полезных ископаемых.
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