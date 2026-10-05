«Абрикос», Гробовницы или дача Брежнева — киевляне гадают, куда может спрятаться Зеленский

Пора бежать на запад, поближе к Польше. Киев стал самым неуютным городом среди европейских столиц Вы бывали в Киеве? Ну, так спрашивал ещё мнимый слепой Паниковский из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, который вытаскивал бумажники у доверчивых состоятельных людей.