В URA RU сообщили о параллельных обысках в квартирах журналистов

Редакция URA RU подтвердила проведение обысков и назвала фейками версии его причин. Журналисты сообщили, что читают «разные telegram-каналы» с «завиральными версиями» происходящего: «Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии