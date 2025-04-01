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Турецкая весна: Эрдоган доигрался до майдана. Шанс России

Турецкая весна: Эрдоган доигрался до майдана. Шанс России

Photographer: © Murat Kocabas/Globallookpress Вадим Егоров В Турции идут массовые протесты, на улицы выходит городское образованное население и юные студенты, уставшие от всевластия метящего в "новые султаны" президента Эрдогана.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
пердогин может начать войну чтобы усидеть. например, против жыдовии. ситуация с ней накалённая.
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22 час.
W
Walery
Сирию очень жаль... = дураки сирийцы.
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8 час.
карюкалов вячеслав
Мда...
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3 час.
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