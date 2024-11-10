Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 712 подписчиков

Нижегородские школы получили предостережения за запрет посещать туалеты на уроках

Нижегородские школы получили предостережения за запрет посещать туалеты на уроках

Ученики нижегородских школ пожаловались, что их не пускают в туалет во время уроков, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх