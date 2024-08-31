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Царьград

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В Каменске-Уральском бетонная ворона едва не убила ребёнка

В Каменске-Уральском бетонная ворона едва не убила ребёнка

Мальчик лежит в больнице с тяжёлой травмой головы  В городе Каменске-Уральском Свердловской области бетонная ворона упала с постамента-пенька прямо на голову маленького мальчика.

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