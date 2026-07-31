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ТАСС

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Мирошник: борьба Зеленского с Западом за контроль над Минобороны не окончена

Мирошник: борьба Зеленского с Западом за контроль над Минобороны не окончена

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Противостояние между Владимиром Зеленским и западными либеральными кругами не окончено - Зеленский надеется контролировать нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, а западные круги рассчитывают вернуть в кресло министра обороны своего ставленника Михаила Федорова.

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