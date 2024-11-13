В работе Telegram зафиксирован сбой

В работе мессенджера Telegram выявлены неполадки, на сбой пожаловались его пользователи.По данным ресурса Downdetector, фиксирующего данные о сбоях в работе сайтов и приложений, о неполадках сообщают пользователи, находящиеся на территории Российской Федерации.