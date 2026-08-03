Житель Алтая в состоянии растерянности перевел мошенникам 310 тысяч рублей

Мужчину убедили сохранить деньги на "безопасном счете" В Алтайском крае мошенники обманули 44-летнего жителя Алейского района, разыграв типичную историю со взломом аккаунта на портале госуслуг, сообщает алтайское МВД.
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