Орда опубликовала прекрасный текст по поводу того, что рано дядю Дональда в дурку отправлять, он ещё сам кого хочешь в ванне с галоперидолом искупает.
Не спешите отправлять Дональда в дурку
Комментарии
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Владислав Владислав
Донпльд уже в дурке!
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17 час.
Владислав Владислав
В европейских фармацевтических компаниях - ИДИОТЫ !! Где они столько квалифицированных сотрудников в США найдут ? Чисто посмеялся ...
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17 час.
Tania Еременко
Донни делает то, что надо!
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16 час.
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