В работе интернета в России произошел масштабный сбой 6 августа 2026 года

6 августа 2026 года в России произошел масштабный сбой в работе интернета. Пользователи из нескольких регионов страны, включая Санкт-Петербург, Нижегородскую, Ростовскую и Тюменскую области, сообщили о проблемах с доступом к популярным российским сайтам и онлайн-сервисам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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