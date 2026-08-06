В работе интернета в России произошел масштабный сбой 6 августа 2026 года

6 августа 2026 года в России произошел масштабный сбой в работе интернета. Пользователи из нескольких регионов страны, включая Санкт-Петербург, Нижегородскую, Ростовскую и Тюменскую области, сообщили о проблемах с доступом к популярным российским сайтам и онлайн-сервисам.