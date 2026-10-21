Toyota отзывает 105 794 Land Cruiser 2024-2027 годов из-за возможной утечки топлива. В это время Ford отзывает 102 159 пикапов F-серии из-за неисправных приборов, а Volkswagen — 72 700 электромобилей из-за дефектных аккумуляторов.
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