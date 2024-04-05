NYT: Украине не предложат вступить в НАТО в июле, несмотря на угрозу поражения

Лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в альянс на саммите в июле, несмотря на угрозу поражения, поскольку по договору о коллективной безопасности Киев мог бы втянуть их в крупнейший с 1945 года конфликт в Европе, пишет The New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии