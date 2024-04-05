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NYT: Украине не предложат вступить в НАТО в июле, несмотря на угрозу поражения

NYT: Украине не предложат вступить в НАТО в июле, несмотря на угрозу поражения

Лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в альянс на саммите в июле, несмотря на угрозу поражения, поскольку по договору о коллективной безопасности Киев мог бы втянуть их в крупнейший с 1945 года конфликт в Европе, пишет The New York Times.

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