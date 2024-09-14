«Вы окно открывали?» В РФС рассказали о реакции Карпина на отмену матча с Таиландом

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, как главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на отмену товарищеского матча с Таиландом из-за непогоды.
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