Врач Бурнацкая заявила, что зимний воздух полезен для аллергиков

В это время года меньше пыли и грязи В зимний период меньше пыли и грязи, что особенно комфортно для людей с аллергией, рассказала в интервью РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии