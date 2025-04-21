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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о Скотте Уилсоне из «Салавата»: «Парень продолжает играть на новый контракт. Здесь Козлов дает урок Разину – как можно было не раскрыть такого игрока?!»

Форвард перешел в уфимский клуб по ходу сезона из «Металлурга». В 12 играх в текущем розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 15 (6+9) очков.

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