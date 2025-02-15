«Накажут не жестко, а жестоко». Трамп прислал черную метку Зеленскому

Автор: Аргументы и факты – aif.ru Журналист Такер Карлсон, обвинивший киевские власти в продаже американского оружия мексиканским наркокартелям, озвучил позицию новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом.
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