Программа ссудо-сберегательных касс может стать вариантом замены ипотеки, власти наблюдают за динамикой на рынке недвижимости в течение ближайших трёх месяцев и рассмотрят вопросы о необходимых мерах, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, 20 июля сообщает пресс-служба администрации президента республики.