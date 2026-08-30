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МОСИНФОРМ

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Пять жилых домов на севере столицы ждет капитальный ремонт

Пять жилых домов на севере столицы ждет капитальный ремонт

В Тимирязевском районе Москвы согласовали проекты капитального ремонта пяти многоквартирных домов, построенных в 1930–1990-х годах.

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