What To Watch Thursday: Chad Powers And The Gentlemen Return, Jersey Shore Ends, And More

On TV this Thursday: Chad Powers and The Gentleman are back, Jersey Shore Family Vacation comes to an end, and the Jeopardy Masters! semifinals commence.
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