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Царьград

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ВВС Израиля нанесли удары по Ливану: трое погибших, 23 раненых

ВВС Израиля нанесли удары по Ливану: трое погибших, 23 раненых

В результате авиаударов ВВС Израиля по югу Ливана погибли трое людей и пострадали 23. Налеты стали ответом на провокацию "Хезболлы", запустившей дрон со взрывчаткой в сторону израильских позиций в районе Набатии.

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