В Год героев на Ямале стартовал проект «Мы верим твердо в героев спорта» с мотивационными лекциями для молодежи от лучших спортсменов округа Первая лекция уже прошла в Салехарде, где преподаватель спортивной школы «Фаворит» Виктор Ярошенко, обладатель звания «Лучший детский тренер» страны по указу президента РФ в 2019 году, поделился тренерским опытом со студентами Ямальского многопрофильного колледжа.
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