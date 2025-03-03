В Год героев на Ямале стартовал проект «Мы верим твердо в героев спорта» с мотивационными лекциями для молодежи от лучших спортсменов округа Первая лекция уже прошла в Салехарде, где преподаватель спортивной школы «Фаворит» Виктор Ярошенко, обладатель звания «Лучший детский тренер» страны по указу президента РФ в 2019 году, поделился тренерским опытом со студентами Ямальского многопрофильного колледжа.