Военные учёные пытались использовать Claude для разработки биооружия нового поколения — Anthropic раскрыла детали расследования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВСУ впервые атако...
- Великобритания от...
- Н Вся Госдума вперв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым