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Донецкая группа новостей

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Военные учёные пытались использовать Claude для разработки биооружия нового

Военные учёные пытались использовать Claude для разработки биооружия нового поколения — Anthropic раскрыла детали расследования.

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