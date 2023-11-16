В Москве спасли ребенка, проглотившего 36 магнитных шариков

Врачи в Москве спасли четырехлетнюю девочку, которая проглотила 36 магнитных шариков, и в настоящее время она уже находится дома, сообщается в официальном телеграм-канале столичного департамента здравоохранения .
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