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FiNE NEWS

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Российские военные окружили подразделения ВСУ в Харьковской области

Российские военные с помощью ударных беспилотников группировки войск «Север» нанесли удары по замаскированным блиндажам и живой силе Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые оказались в окружении в Харьковской области.

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