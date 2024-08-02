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Росреестр назвал регионы, чьи жители чаще всего покупали жилье в Москве

Росреестр назвал регионы, чьи жители чаще всего покупали жилье в Москве

Жители Подмосковья в 2024 году чаще всего покупали жилье в Москве Чаще всего в первом полугодии 2024 года недвижимость в Москве покупали жители Подмосковья, Санкт-Петербурга и Краснодарского края С января по июнь 2024 года чаще всего недвижимость в Москве покупали жители Московской области — от них поступило почти 66% заявлений на экстерриториальную (за пределами региона постоянной регистрации) регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости.

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