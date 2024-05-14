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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы группировки войск «Центр» поддержали огнем наступление штурмовых подразделений на Авдеевском направлении

Артиллеристы группировки войск «Центр» поддержали огнем наступление штурмовых подразделений на Авдеевском направлении

Получив координаты цели от операторов беспилотных летательных аппаратов, расчет самоходной артиллерийской установки «Нона-СВК» выполнил серию выстрелов 120-мм снарядами с закрытой огневой позиции по укреплениям ВСУ.

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