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Батраков опубликовал пост после матча за «Галатасарай», где он отметился первым голевым действием

Батраков опубликовал пост после матча за «Галатасарай», где он отметился первым голевым действием

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков опубликовал пост после матча 5-го тура турецкой Суперлиги с «Коджаэлиспором» (1:0).

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