Ignio.com Скорпион. Ежедневный мобильный гороскоп за 8 августа 2024 года

Предоставьте сегодня вашему телефону возможность пообщаться с собратьями по разуму. Или позвоните при его помощи на другой мобильник, или предложите пообщаться посредством инфракрасного порта с ноутбуком или КПК.
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