У Shell уже начались проблемы с оплатой российского газа

Затруднения европейского энергетического гиганта заключаются в том, что Газпромбанк, через который российскими властями предписывается проводит платежи за поставляемое ПАО «Газпром» голубое топливо, включен в санкционные списки Великобритании.
Затруднения европейского энергетического гиганта заключаются в том, что Газпромбанк, через который российскими властями предписывается проводит платежи за поставляемое ПАО «Газпром» голубое топливо, включен в санкционные списки Великобритании.
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