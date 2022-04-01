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У Shell уже начались проблемы с оплатой российского газа

У Shell уже начались проблемы с оплатой российского газа

Затруднения европейского энергетического гиганта заключаются в том, что Газпромбанк, через который российскими властями предписывается проводит платежи за поставляемое ПАО «Газпром» голубое топливо, включен в санкционные списки Великобритании.

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